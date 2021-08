Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren mit einem Leichtkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Uslar (ots)

Schoningen (May) Am Samstag, 31.07.21, gegen 16:20 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil festgestellt, welcher die Allenbergstraße in Schoningen mit einem Leichtkraftrad befuhr, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

