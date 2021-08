Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung durch Faustschläge ins Gesicht

Uslar (ots)

Aufgrund von vorausgegangenen Streitigkeiten kommt es zu einer Körperverletzung zwischen zwei amtsbekannten Männern aus Uslar. Am Abend des 31.07.2021, gegen 18:15 Uhr, taucht der 47-jährige Beschuldigte vor der Wohnung des 48-jährigen Opfers auf und schlägt diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erleidet eine Platzwunde an der Nase und Schmerzen im Bereich des Oberkiefers. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, die Ermittlungen dauern an.

