Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abgestellte Mercedes E-Klasse beschädigt

Uslar (ots)

Ein 54-jähriger Bielefelder stellt seine Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz in der Straße Zur Schwarzen Erde in Uslar ab. Am Freitag, 30.07.2021, wird der Pkw im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:55 Uhr durch eine unbekannte Person vorne links beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 1600,- Euro. Hinweise auf einen Verursacher liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uslar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell