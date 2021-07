Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autokran im Vorbeifahren beschädigt und anschließend vom Unfallort entfernt

Uslar (ots)

Am Freitag, 30.07.2021 gegen 12:30 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in Wahmbeck. Ein 83-jähriger Bodenfeldener streift beim Vorbeifahren mit seinem Traktor ein am Fahrbahnrand abgestelltes Kranfahrzeug. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher kann jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,- Euro.

