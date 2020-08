Polizei Gütersloh

POL-GT: Brandeinsatz in Friedrichsdorf - Starker Qualm durch angebrannte Pfanne

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Samstagnacht (01.08., 01.03 Uhr) werden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Marktstraße informiert.

Bei dem Eintreffen konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden, die durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte. Ein 18-jähriger Bewohner, der sich noch im Haus befand wurde durch die Kräfte herausgeholt und vor Ort durch Rettungssanitäter erstversorgt.

Ersten Ermittlungen nach kam es in der Küche zu der starken Rauchentwicklung. Eine angebrannte Pfanne auf der Küchenherdplatte hatte den Qualm verursacht.

Der 18-jährige Gütersloher wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden ist durch den Brand nicht entstanden.

