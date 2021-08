Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Mit knapp 1,7 Promille Auto gefahren

Ein 47-Jähriger war am Mittwochmorgen mit seinem Auto in Buchen unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Gegen 7.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Seat Leon die Bundesstraße 27 aus Richtung Mosbach kommend. Hierbei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er sehr unsicher unterwegs war. Die alarmierte Polizei kontrollierte den Fahrer mit seinem Wagen und stellten fest, dass der 47-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte knapp 1,7 Promille an. Daraufhin ging es in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Hardheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwochmittag mit einem Fahrzeug einen in Hardheim geparkten Pkw. Zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Ferdinand-Müller-Straße abgestellten Seat Altea. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

