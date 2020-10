PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall i.V.m. Flucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallort : 61476 Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt, Oberurseler Straße 41 Unfallzeit: Samstag, 17.10.2020, 01.36 Uhr

Ein Porsche Cayenne S, schwarz, befuhr die L 3005 aus Richtung Eschborn-Niederhöchstadt kommend, in Fahrtrichtung Kronberg. An der Kreuzung "Sodener Stock" fuhr der Porsche nach rechts in die Straße "Am Schanzenfeld", in Fahrtrichtung Kronberg-Oberhöchstadt. Eine Funkstreife der Pst. Königstein befuhr zu diesem Zeitpunkt die Frankfurter Straße (L3005) aus entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Funkstreife war ca. 50 Meter von der Kreuzung entfernt. Die Funkstreife beabsichtigte nun den Porsche zu kontrollieren. Der Porsche erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit. Die Funkstreife verlor den Porsche in der Sodener Straße, (Hauptdurchgangsstraße) 61476 Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt, aus den Augen. Ein weiterer Funkstreifenwagen (Vito) der Pst. Königstein, welcher sich zufällig in Oberhöchstadt befand, wurde an der Steigungsstrecke Am Kirchberg / Oberurseler Straße taktisch, günstig am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Fahrer des Porsche fuhr links an dem Funkstreifenwagen vorbei und verlor anschließend in einer Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Porsche kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Baum wurde komplett entwurzelt. Durch eine Zeugin wurde beobachtet, dass der Fahrer unmittelbar nach dem Unfall ausstieg und sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hat. An dem Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Unterstützung nach der Absuche des Fahrers war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

