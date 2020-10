PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 16.10.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher überrascht, Glashütten Schloßborn, Amselweg, Donnerstag, 15.10.2020, 20:17 Uhr

(ks)Am Donnerstagabend wurden in Schloßborn unbekannte Täter bei einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus überrascht. Sie hatten sich zuvor über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus verschafft. Eine 76-jährige Bewohnerin wurde durch die von den Einbrechern verursachten Geräusche wach und machte Licht. Sie konnte anhand weiterer Geräusche nur noch wahrnehmen, dass die Unbekannten über die Terrassentür flüchteten. Dies erfolgte ohne Diebesgut. Mögliche Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

2. Automatenaufbrecher beobachtet, Steinbach (Taunus), Siemensstraße, Freitag, 16.10.2020, 04:41 Uhr

(ks)Am Bahnhof in Steinbach wurden am frühen Freitagmorgen drei Unbekannte dabei beobachtet wie sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Bei dem dabei eingesetzten Werkzeug soll es sich um eine lange Metallstange gehandelt haben. Nachdem die drei Unbekannten durch Zeugen angesprochen worden waren, flüchtete einer von ihnen auf einem Roller und zwei zu Fuß vom Tatort. An dem Zigarettenautomaten entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro. Zu den Tätern liegen keine verwertbaren Beschreibungen vor. Hinweise zu den drei unbekannten Tätern werden durch die Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0 entgegengenommen.

3. Einbruchversuch in Glashütten, Glashütten, Schloßborn, Lerchenweg, Donnerstag, 11:45 Uhr bis 20:30 Uhr

(ks)Am Donnerstag zwischen Mittag und Abend wurde in ein Einfamilienhaus in Schloßborn eingebrochen. Hierzu brachen die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten und durchwühlten anschließend den Wohnbereich. Ohne Beute verließen sie danach den Tatort. Durch das Aufbrechen verursachten sie dennoch einen Sachschaden von etwa 500,00 Euro im Bereich der Terrasse. Mögliche Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg entgegen. Telefonnummer: 06172/120-0.

4. Blitzermeldungen

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell