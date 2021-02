Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (10.02.2021) kam es gegen 16.40 Uhr auf der L 592 (Suttorf) zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau aus Emsdetten fuhr mit ihrem Opel Agila auf der L 592 in Richtung Nordwalde. Kurz vor der dortigen Geschwindigkeitsmessanlage wurde die 43-Jährige von einem weißen Pkw (Kombi) überholt. Nach Angaben der Emsdettenerin musste sie, als der weiße Pkw wieder einscherte, stark bremsen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Opel auf etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen weißen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

