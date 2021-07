Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Siloballen beschädigt

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben sich am Sonntagabend an mehreren Siloballen auf einer Wiese Am Bauckhahn zu schaffen gemacht. Sie rollten fünf der großen Ballen die abschüssige Fläche herunter. Dabei wurde die Folie von drei Ballen beschädigt. (cris)

