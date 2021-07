Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Neuenrade (ots)

Eine 75-jährige Neuenraderin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter im Mühlendorf bestohlen. Sie kaufte zwischen 10 und 10.15 Uhr in dem Geschäft ein. Unbekannte zogen ihr zwei Geldbörsen aus der Tasche. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen. Kunden sollten ihre Wertsachen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls sollte man seine Tasche oder Einkaufsbeutel mitsamt Geldbörse in den Einkaufskorb legen oder an den Haken hängen. Denn niemand hat seinen Wagen beim Suchen nach Ware immer im Blick. Den geschickten Tätern genügt ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell