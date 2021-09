Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Audi angefahren

Stadtlohn (ots)

Die Liste der Beschädigungen an dem alten dunklen Audi ist lang. Die gesamte rechte Seite ist mit breiten Kratzer übersät, der Kotflügel eingedrückt, der Außenspiegel abgerissen sowie die Beleuchtung vorne beschädigt. So ließ ein Unbekannter den Wagen nach einem Verkehrsunfall in Stadtlohn an der Straße Wenninghof zurück, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch zwischen 07.55 und 14.45 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

