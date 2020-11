Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Unfallflucht

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Die blaue Verkleidung seines rechten Außenspiegels hat ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag, 07.11.2020, 21.00 Uhr und Sonntag, 08.11.2020, 00.45 Uhr, am Ort des Geschehens auf der Sommerlandstraße im Ortsteil Till hinterlassen. Die Fahrerin eines weißen Hyundai mit Gelderner Kennzeichen hatte den Wagen in Höhe der Hausnummer 38 in Fahrtrichtung Kleve abgestellt und bei Rückkehr den beschädigten Außenspiegel entdeckt. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

