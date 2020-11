Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unfallflucht

Grauer Peugeot 206 beschädigt

UedemUedem (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Montag (2. November 2020) und Freitag (7. November 2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Peugeot 206, der am Fahrbahnrand der Tönisstraße abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden links am Heck, genauer am Stoßfänger und am Rücklicht. Der Verursacher flüchtete, ohne sich zu erkennen zu geben. Zeugenhinweise nimmt daher die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell