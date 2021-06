Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle in Bad Sooden-Allendorf

Um 12:56 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstag eine 60-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "Am Bahnhof" in Richtung der Werrabrücke. Aus Richtung Werrabrücke befuhr eine 23-Jährige aus Wahlhausen den Zubringer zur B 27. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Bahnhof" übersah die 60-Jährige die Vorfahrt des anderen Pkws, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein Mitfahrer im Auto der 23-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Einige Minuten später ereignete sich ein weiterer Unfall mit einer leichtverletzten Person. Um 13:19 Uhr befuhr ein 88-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Werrastraße in Richtung Städtersweg. Im Kreuzungsbereich zur Hilberlachstraße missachtete der 88-Jährige die Vorfahrt einer 29-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, die die Hilberlachstraße in Richtung der Straße "Auf den Teichhöfen" befuhr. Die 29-Jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

400 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern früh, um 05:30 Uhr, in der Dresdener Straße ereignete hat. Auf dem Parkplatz vor dem dortigen Kindergarten beschädigte eine 35-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf beim Ausparken einen geparkten Pkw Peugeot im linken Heckbereich.

Um 09:25 Uhr ereignete sich in der Werrastraße auf dem Kundenparkplatz des tegut-Markte ein Zusammenstoß zweier Pkws beim Ausparken. Sowohl ein 35-Jähriger als auch eine 78-Jährige, beide aus Bad Sooden-Allendorf, parkten gleichzeitig mit ihren Autos rückwärts aus. Während die 78-Jährige das rechtzeitig bemerkte und anhielt, fuhr der 35-Jährige weiter rückwärts, wodurch es zum Zusammenstoß mit Sachschaden kam.

Polizei Sontra

Gegen Straßenlaterne gefahren

Um 20:00 Uhr fuhr gestern Abend eine 30-Jährige aus Sontra in eine Grundstückseinfahrt in der Straße "Thingstätte" in Sontra ein. Als sie nochmals rückwärts fuhr, um die Parkposition zu korrigieren übersah sie die Straßenlaterne an der Grundstücksgrenze und fuhr mit dem Auto dagegen, wodurch die Laterne abknickte. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Herkules-Centers in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen ereignete sich gestern eine Unfallflucht. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein roter Pkw Opel Adam im Hecbereich angefahren und beschädigt. Das Auto stand in dieser Zeit unterhalb der Auffahrt zum Parkdeck geparkt. Sachschaden: ca. 400 EUR; Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

