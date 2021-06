Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Soodener Straße in Eltmannshausen angezeigt. Bereits am 12.06.21 wurde gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsschild angefahren und beschädigt. Den Ermittlungen zur Folge ist der Unfallverursacher in Höhe Haus-Nr.: 17 über die dortige Verkehrsinsel und gegen das dort aufgestellte Schild gefahren, das samt Masten beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Fahrzeug rollte gegen Bankgebäude

Um 11:27 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege und parkte sein Auto gegenüber der dortigen Bank in Fahrtrichtung Augustastraße ab. Da er sein Fahrzeug nicht ausreichend gesichert hatte, setzte dieses sich in Bewegung und rollte über die Lessingstraße gegen das Gebäude der dortigen Bank. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 05:00 Uhr kollidierte heute früh ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Reh, das die L 3401 zwischen Hubenrode und Ermschwerd überquerte. In Höhe der Abfahrt zur "Hasenmühle" wurde das Tier von dem Pkw erfasst und dabei tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Katze angefahren

Vermutlich mit einer Katze kollidierte bereits am 15.06.21 eine 63-jährge Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Um 18:45 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß auf der B 451, bei Nachschau konnte die Fahrerin aber kein Tier mehr vorfinden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

