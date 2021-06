Polizei Eschwege

POL-ESW: Hakenkreuzschmierereien in der Altstadt von Witzenhausen; Kripo ermittelt gegen 26-jährigen Tatverdächtigen aus der Kirschenstadt

Die Fälle von Schmierereien, die in den vergangenen zwei Wochen in der Altstadt von Witzenhausen vermehrt registriert worden sind und wegen denen die Eschweger Kripo Ermittlungen u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen hat, stehen offenbar kurz vor ihrer Aufklärung.

Wie die zuständigen Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege berichten, hat man aufgrund der vermehrten Vorfälle, wo z.T. mittels farbiger Permanent-Marker u.a. private Hauseingänge, aber auch öffentliche Plätze, Wände und Einrichtungen mit Hakenkreuzen u.ä. strafrechtlich relevanter Symbolik verunstaltet wurden, gemeinsam mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Witzenhausen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Diese führten jetzt zu einem 26-jährigen Tatverdächtigen, der in Witzenhausen wohnhaft ist.

Wie die Beamten weiter mitteilen, gehe man nach derzeitigem Ermittlungsstand bei dem Tatverdächtigen aber nicht von einer rechtsextremistischen Gesinnung aus, die zur Verwirklichung der genannten Taten geführt habe. Dafür gebe es aktuell keine Hinweise.

Viel wahrscheinlicher ist laut den ermittelnden Beamten, dass die Motivation zu den Taten in der gesundheitlich etwas verminderten Persönlichkeitsstruktur des 26-Jährigen zu suchen ist, der aber bislang die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sämtlich abstreitet.

