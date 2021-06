Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.06.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Anruf einer "falschen Polizeibeamtin"; Polizei warnt vor Betrügern

Eine 74-jährige Rentnerin aus Eschwege ist am Montagabend um kurz vor 21.00 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die angebliche Polizistin wollte von der älteren Dame wissen, ob sie etwas von den Einbrüchen in der Nachbarschaft wisse und dbgzl. verdächtige Beobachtungen gemacht habe. Außerdem wollte die Anruferin noch wissen, wo die Dame wohnhaft sei. Bevor es dann jedoch zu weiteren Aushorchversuchen oder Forderungen kam, wurde das Gespräch allerdings unterbrochen. Eine erneute Kontaktaufnahme erfolgte nicht.

Tipps:

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. -Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen. -Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen. -Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. -Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. -Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de

Polizei Sontra

Motorradfahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Laterne; Fahrer schwer verletzt

In der Ortslage von Wommen hat ein 45-jähriger Motoradfahrer aus Gerstungen heute Morgen um kurz nach 06.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Beamten der Polizei Sontra berichten, ist der 45-Jährige vor dem Ortsende Wommen in Fahrtrichtung Herleshausen im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Eisenach eingeliefert. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zudem entstand an der Laterne ein Schaden von 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell