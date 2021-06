Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.06.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

18-jähriger Autofahrer beschädigt Stationskilometerschild und begeht Unfallflucht

Die Polizei ermittelt gegen einen 18-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis, der mit seinem Pkw in Wehretal-Langenhain ein Stationskilometerschild beschädigt und dann unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben soll. Der Vorfall geschah nach bisherigem Ermittlungsstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr. Demnach soll der junge Mann mit seinem Fahrzeug in Langehain die Straße Mönchebornweg aus bislang unbekannten Gründen zurückgerollt sein, dann die Hundsrückstraße überquert haben und auf der gegenüberliegenden Seite über einen Bordstein gerollt sein, bevor er zwischen zwei Bäumen zum Stehen kam. Dabei ging dann offenbar auch die Kilometerbezeichnung zu Bruch. Der 18-Jährige soll nach einem kurzen Verweilen die Unfallstelle schließlich verlassen haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am anderen Tag wurde die Polizei über den entstandenen Schaden an dem Schild informiert und zur Unfallaufnahme gerufen. Hinweise im Rahmen der Unfallaufnahme am Sonntagmittag führten zu dem 18-jährigen Tatverdächtigen, der sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss. Laut Unfallbericht liegt der Gesamtschaden des Unfalls bei ca. 1500 Euro.

24-jährige Inline-Skaterin stürzt ohne Fremdeinwirkung auf Radweg und verletzt sich schwer

Eine 24-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf ist am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf einem Radweg von Wahlhausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut dem Unfallbericht der Polizei in Eschwege ist die junge Frau auf einem abschüssigen Teil des Radweges in einer Bodenwelle ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und dabei offenbar so unglücklich gestürzt, dass sie sich eine Fraktur am Oberschenkel zuzog. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und der Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Die Verunfallte wurde nach einer ersten Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus, später in das Uniklinikum nach Göttingen verbracht.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagmorgen 07.50 Uhr ist in Wanfried ein geparkter weißer Renault Twingo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Renault stand in dem fraglichen Zeitraum in der Marktstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurde hier, offenbar im Vorbeifahren, der linke Außenspiegel. Die Polizei beziffert den Schaden auf 250 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 2500 Euro; 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Gütersloh ist am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw eines 25-Jährigen aus Duderstadt aufgefahren. Die Männer waren beide in ihren Autos auf der B 400 aus Richtung Krauthausen kommend in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs. Als der 25-Jährige an der Einmündung zur B 27 verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der nachfolgende 58-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 500 Euro, der vorausfahrende 25-Jährige kam mit einem Schaden von 2000 Euro davon. Zudem klagte der Geschädigte an der Unfallstelle über Schmerzen im Nackenbereich.

Polizei Hessisch Lichtenau

Polizei ermittelt wegen Fischwilderei gegen einen 21-Jährigen aus Hessisch Lichtenau

Den Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine Person gemeldet worden, die unberechtigt am Hellkopfsee nahe Retterode angeln würde. Wie sich bei der Kontrolle vor Ort herausstellte, konnte der angetroffene und aus Hessisch Lichtenau stammende 21-jährige Mann tatsächlich keine gültige Erlaubnis zum Angeln vorweisen, so dass die Beamten ihm die weitere Tätigkeit untersagten und strafrechtliche Ermittlungen wegen Fischwilderei aufgenommen haben.

Polizei Witzenhausen

80-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrt; Schaden 3500 Euro

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Kassel hat am frühen Sonntagabend gegen 17.45 Uhr einem 21-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 80-Jährige wollte in Wendershausen von der Straße An der Werra nach rechts auf die Eschweger Straße in Richtung Witzenhausen einbiegen. Dabei übersah er dann den 21-jährigen Witzenhäuser, der auf der Eschweger Straße bevorrechtigt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt ein Schaden von 3500 Euro.

