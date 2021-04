Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Straße Schwarzer Weg in Twist zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem Auto gegen 17.50 Uhr in Richtung der Straße Auf dem Bült unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Discounters kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache leicht ins Schleudern und touchierte eine 11-jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg befuhr. Das Mädchen kam daraufhin zu Fall und stürzte auf eine weitere 11-jährige Radfahrerin. Beide Kinder wurden leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Twist unter der Rufnummer 05936/934500 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell