Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Bulli gegen 5.30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Bentheimer Straße in Richtung Bentheim auf. Dabei unterschätzte er vermutlich die Geschwindigkeit einer ebenfalls in Richtung Bentheim fahrenden 65-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell