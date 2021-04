Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mahnwache verlief friedlich

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag fand an der Kaiserstraße in Lingen eine Mahnwache anlässlich der geplanten Fusion des Brennelementeherstellers ANF mit dem russischen Unternehmen TVEL/Rosatom statt. 17 Personen nahmen an der von der Stadt Lingen unter Auflagen genehmigten Veranstaltung teil. Die Teilnehmer zeigten Transparente und stellten zwei kleine gelbe Tonnen mit dem Atom-Symbol auf. Zudem gab es Redebeiträge. Die rund einstündige Versammlung verlief störungsfrei und ohne Zwischenfälle.

