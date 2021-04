Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Scheune in Brand geraten

Wietmarschen (ots)

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße Vosshaar in Wietmarschen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 17.45 Uhr eine Scheune mit angrenzender Garage in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern. Die Scheue wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 100.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell