Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Tür beschädigt

Haselünne (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des K+K-Marktes an der Plessestraße in Haselünne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/95870-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell