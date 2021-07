Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer -

Wesel (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 14:45 Uhr kam es zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall auf der Bislicher Straße / Gravinsel. Ein 26-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Motorrad die Bislicher Straße aus Richtung Wesel-Bislich kommend in Fahrtrichtung Wesel-Flüren. Zeitgleich beabsichtigte eine 68-jährige Frau aus Simmerath mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl die Bislicher Straße aus Richtung Flürener Feld kommend in Fahrtrichtung Gravinsel an der dortigen Querungshilfe zu überqueren. Hierbei übersah sie den heranfahrenden Motorradfahrer. Um einen folgenschweren Zusammenprall zu verhindern, wich der Motorradfahrer aus und kam anschließend, ohne die 68-Jährige zu touchieren, zu Fall. Hierbei verletzte sich der 26-Jährige schwer. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Eine Lebensgefahr ist derzeit nicht auszuschließen. Die 68-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell