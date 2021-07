Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kinderkarussel in Brand gesetzt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Freitag zwischen 00.35 Uhr und 02.20 Uhr setzten Unbekannte ein Kinderkarussel in der Fußgängerzone in Brand.

Als Zeugen das Feuer bemerkten, brannte das Karussel bereits lichterloh. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 60.000 Euro.

Polizeibeamte hatten die Innenstadt und somit auch die Fußgängerzone rund um die Hohe Straße letztmalig um 00.35 Uhr bestreift. Um diese Uhrzeit war das Karussel nocht nicht beschädigt.

Da die Zeugen nur das brennende Spielgerät gesehen hatten, jedoch keine weiteren Beobachtungen zuvor gemacht haben, hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell