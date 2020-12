Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht auf Schulparkplatz

MarsbergMarsberg (ots)

Nach einem schwarzen Pkw sucht die Polizei nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Gymnasiums. Der Parkplatz liegt im Bereich der Mönchstraße. Am Freitag gegen 13.30 Uhr holte ein 51-jähriger Autofahrer sein Kind an der Schule ab. Als der Mann rückwärts aus seiner Parklücke fuhr, kam es zu dem Unfall mit dem schwarzen Pkw. Dieser parkte rückwärts aus der gegenüberliegenden Parkbox aus. Nach dem Zusammenstoß setzte das Auto seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bitte um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

