Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Brand/ Starke Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

Geldern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (30. April 2021) gegen 04.15 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Bollwerk. Aus derzeit unbekannter Ursache geriet ein unter der Kellertreppe abgestellter Stuhl und Teppich in Brand. Es entstand eine starke Rauchentwicklung im gesamten Treppenhaus. Die Feuerwehr Geldern mit den Löschzügen Pont, Kapellen, Baesdonk und Veert löschten den Brand und lüfteten das Treppenhaus. Eine Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich. Die Bewohner blieben alle unverletzt. Es entstand lediglich ein Schaden im Bereich des Brandes. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell