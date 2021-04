Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

39-Jähriger schwer verletzt

Kranenburg-Wyler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wyler wurde am Donnerstagmorgen (28. April 2021) ein 39-Jähriger aus Uedem schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr war ein 23-Jähriger aus Mook en Middelaar (NL) in einem Nissan Micra auf der Hauptstraße in Richtung B9 unterwegs. An der Einmündung zur B9 wollte er in Richtung Nimwegen weiterfahren und stieß dort mit dem 3er BMW des 39-Jährigen zusammen, der auf der B9 in Richtung Kranenburg unterwegs war. Der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 23-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die B9 war während der Unfallaufnahme gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell