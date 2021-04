Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Katalysator an Mercedes abmontiert und gestohlen

Geldern (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (26. April 2021) an einem Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht, der an der Friedrich-Spee-Straße abgestellt war. Sie montierten den Katalysator ab und entwendeten diesen. Als der Fahrzeughalter am Montag den Wagen in Betrieb nahm, bemerkte er, dass der Mercedes lauter war als gewöhnlich. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell