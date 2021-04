Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus Kfz/ Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Goch (ots)

Am Donnerstag (29. April 2021) gegen 00.50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Diebstahl aus einem VW, den er gerade auf dem Heiligenweg beobachten könne. Der VW stand in der Einfahrt eines Nachbarn und auf dem Beifahrersitz saß eine ihm unbekannte Person. Durch den aufmerksamen Zeugen wurden die herbeieilenden Polizeibeamten immer wieder über den Aufenthaltsort des bisweilen flüchtigen Täters informiert. An der Ecke Gaesdonker Straße/ Hassumer Straße gelang es den Beamten den Flüchtigen zu stellen und ihm Handfesseln anzulegen. Derzeit konnten vier Fahrzeuge im Bereich Heiligenweg und Georgiuststraße offenstehend und durchsucht vorgefunden werden. Aus einem Chevrolet, der am Heiligenweg stand, wurde eine Mappe mit persönlichen Papieren entwendet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Gocher, der zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. (as)

