Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet - Rollerfahrer leicht verletzt

Niederzier (ots)

Beim Einfahren auf die K 2 missachtete am Dienstagmorgen eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Rollerfahrers. Dieser wurde leicht verletzt.

Gegen 06:15 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Niederzier die Arnoldsweilerstraße in Ellen in Richtung K 2. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Arnoldsweiler abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf einen sich von links nähernden Roller. Sie bog ab und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer, ein 22-Jähriger aus Niederzier, stürzte und wurde dabei verletzt. Mit einem RTW wurde der Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 5700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell