Polizei Düren

POL-DN: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Olefstraße kam es am Dienstag zu einem Brand.

Gegen 15:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses, dass der Strom ausgefallen war. Als sie in den Keller ging, um nach den Sicherungen zu schauen, schlug ihr beim Öffnen der Kellertür schwarzer Rauch entgegen. Die hinzugerufene Feuerwehr lokalisierte die Brandstelle in einem Kellerverschlag, in dem sich mehrere Verteilerkästen befanden. Der Brand wurde gelöscht und der Keller gelüftet. Mehrere Hausbewohner wurden vor Ort hinsichtlich eingeatmeter Rauchgase vom Rettungsdienst untersucht. Eine Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Bei der Brandursache ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 80000 Euro.

