Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec und Mäher entwendet

Borken (ots)

Diebe haben in Heiden einen Aufsitzrasenmäher der Marke Brill aus einer Scheune gestohlen. Zudem erbeuteten die Täter ein silberfarbenes Pedelec der Marke Gazelle. Der Tatort liegt am Surker Weg, wo sich das Geschehen zwischen Freitag, 27. August, und Donnerstag, 02. September, abgespielt hat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

