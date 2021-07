Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Bielefeld (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (22. Juli) haben Bundespolizisten einen 25-jährigen Eritreer beobachtet, der sich auffällig für die abgestellten Fahrräder am Hauptbahnhof interessierte. Als er offensichtlich kein unabgeschlossenes Fahrrad fand, versuchte er ein mit einem einfachen Seilschloss gesichertes Fahrrad zu stehlen. Durch ruckartiges Reißen versuchte er das an einem Fahrradbügel befestigte Schloss zu sprengen. Nun griffen die Bundespolizisten ein und nahmen den überraschten Dieb mit zur Wache am Hauptbahnhof. Nach der Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall wurde er wieder entlassen.

