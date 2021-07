Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 48-jähriger Libanese mit 912.240,0 Euro auf der Autobahn A 3 unterwegs

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve - Emmerich

Am Mittwochnachmittag, 21. Juli 2021 um 15:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 bei Elten einen 48-jährigen Libanesen in einem Toyota Auris mit belgischer Zulassung nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Frage zur Einfuhr von verbotenen Gegenständen, Betäubungsmitteln und Bargeld über 10.000 EUR verneinte der Reisende. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum Tragetaschen in den sich mehrere Pakete mit Bargeld befanden. Weitere Geldnoten fanden die Beamten anschließend hinter dem Autoradio. Insgesamt konnten 912.240,0 EUR Bargeld sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen auf der Dienstelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen und ein Strafverfahren wegen Verdacht der Geldwäsche eingeleitet. Der Libanese durfte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft weiterreisen.

