Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission Hagen und der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises.

Märkischer Kreis (ots)

Am heutigen Morgen fand im Beisein der Staatsanwaltschaft die Obduktion der jungen Frau statt. Nach bisherigen Ermittlungen soll bei der Auseinandersetzung auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Der 22 - jährige Tatverdächtige wurde am heutigen Tag der Haftrichterin vorgeführt, die gegen ihn einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell