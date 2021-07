Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fahndet nach Diebes-Duo - Wer kennt diese Frauen?

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof kam es am Freitag, den 16. Oktober 2020, um 12.20 Uhr, zu einem Diebstahl durch zwei bislang unbekannte Täterinnen. Sie erbeuteten eine goldene Halskette sowie Bargeld beim Einstieg einer Frau (32) in den IC 1915. Nun fahndet die Bundespolizei mit Fotos nach den unbekannten Täterinnen. Die 32-jährige Frau stieg mit ihren drei Kindern in den Zug hinein. Während des Einsteigevorgangs kam es zu einem Gedrängel. Kurz nach dem Einstieg bemerkte sie, dass ihre Geldbörse mit den Ausweisen und 510 Euro Bargeld sowie ihr Collier im Wert von 7520 Euro aus der Handtasche entwendet wurde. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof suchte sie die Wache der Bundespolizei auf und erstattete eine Strafanzeige. Eine Kameraaufzeichnung ließ die Tathandlung erkennen. Eine unbekannte Täterin stellte sich beim Einstieg dicht hinter die Geschädigte und griff der 32-Jährigen in die Handtasche. Sie holte etwas aus der Tasche heraus und wandte sich der Geschädigten wieder ab. Eine weitere Täterin lenkte den Zugbegleiter ab und versperrte die Sicht auf die Tat. Das Duo stieg nicht in den Zug, sondern verließ den Bahnsteig. Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Duisburg die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild der unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um deren Mithilfe. Link zu den Fotos: https://bit.ly/3iz25Bk * Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? * Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder durch jede andere Bundespolizeidienststelle entgegen.

