Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Gronau (ots)

Am Samstagnachmittag hatten es Diebe auf eine schwarze Damenhandtasche in einem geparkten Auto abgesehen. Die Täter zerstörten die Beifahrerscheibe und griffen sich die im Innenraum liegende Tasche nebst Inhalt. Der Wagen hatte zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr auf einem Friedhofparkplatz an der Gildehauser Straße gestanden.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell