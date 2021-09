Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Randalierer beschädigen Autos

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag hörte eine Anwohnerin gegen 00.15 Uhr auf der Kardinal-von-Galen-Straße laute Stimmen und einen Knall. Sie schaute aus dem Fenster und konnte beobachten, wie drei etwa 18 bis 20 Jahre alte Männer auf Fahrrädern die Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Bischof-Dietrich-Straße fuhren. Dabei traten sie gegen die Außenspiegel mehrerer Autos. Sie bogen anschließend in die Bischof-Dietrich-Straße ein und fuhren dann durch eine Gasse in Richtung Kino. Eine Person trug eine helle und eine andere eine dunkle Jacke. Bei der Aktion wurden nach bisherigen Erkenntnissen ein Außenspiegel und eine Fahrzeugtür (Kratzer) beschädigt.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

