Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer vom Heck eines Müllwagens erfasst

Hamm-Mitte (ots)

Ein 73-jähriger Rollerfahrer aus Hamm wurde am Dienstag, 20. Juli, gegen 11.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg schwer verletzt. Ein 62-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz - Müllwagens fuhr auf dem Caldenhofer Weg stadtauswärts und wollte nach rechts in die Stiftstraße abbiegen. Hierzu musste der Mann aus Hamm verkehrsbedingt rangieren, fuhr ein Stück rückwärts und erfasste mit dem Heck seines Lkw das hinter ihm stehende Kleinkraftrad. Der 73-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Mehrere Ersthelfer versorgten den Rollerfahrer, der anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Caldenhofer Weg musste zwischen Werler Straße und Heßlerstraße bis 12.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.(hei)

