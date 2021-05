Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Pferdeanhängers- Diebesgut auf Acker verteilt

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (20.5.) kam es zu einem Diebstahl eines Pferdeanhängers an der Straße zum Kirschensiek in Bünde. Am Mittwochabend wurde der Anhänger vor der Reithalle gegen 22.00 Uhr abgestellt. Im Anhänger befanden sich zu diesem Zeitpunkt weiteres Pferdeinventar wie Decken, Bandagen, Gamaschen, Kisten und eine beschädigte Ponykutsche. Am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr stellten die Betreiber des Pferdehofes fest, dass der Anhänger augenscheinlich, samt Pferdebedarf, entwendet wurde. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Boeckmann Vollpoly Typ CS2 der mit Glitzerpartikeln lackiert wurde. Das Dach des Anhängers ist grau und der Wert wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Gegen 09.30 Uhr meldete sich ein Zeuge auf der Polizeiwache Bünde und teilte den Fund von mehreren Pferdebedarfsartikeln im Bereich des Kurwegs in Bünde/Dünne fest. Hier wurden durch Polizeibeamte im anliegenden Gras und auf einem Acker diverse Pferdeartikel aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich um die entwendeten Artikel aus dem Pferdeanhänger handelt. Das Diebesgut wurde zunächst sichergestellt. In der gleichen Nacht kam es zu einem Diebstahl eines Kompaktladers an der Dünnerstraße. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 wenn Sie weitere Hinweise zum Diebstahl oder den Verbleib des Anhängers machen können.

