POL-HF: Vorfahrt missachtet - Kollision mit dem Gegenverkehr

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstagnachmittag (20.5.) gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 41-jähriger Lübbecker befuhr mit seinem schwarzen VW Touran die Stolper Straße in Richtung Lübbecker Straße. Der Fahrer beabsichtigte auf die Lübbecker Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er den Fahrer eines silbernen BMW. Der 66-Jährige aus Lübbecke war mit seinem Fahrzeug auf der Lübbecker Straße in Richtung Kirchlengern unterwegs. Durch die Kollision beider Fahrzeuge schleuderte der BMW auf die Gegenfahrbahn. Trotz einer Gefahrennotbremsung konnte der 66-Jährige einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW nicht mehr verhindern. Er stieß frontal gegen den BMW eines 28-jährigen aus Bünde. Bei dem Unfall wurden der 66-Jährige BMW-Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, während sich der Fahrer nach Erstversorgung selbständig in eine weitere ärztliche Behandlung begibt. Beide beschädigten BMWs mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

