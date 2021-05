Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte demolieren Autos und Holzhütte - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 6.00 Uhr am Mittwochmorgen (19.5.) stellte der 51-jährige Mitarbeiter eines Vereins am Gutsweg fest, dass die Reifen an zwei Autos seiner Mitarbeiterinnen beschädigt waren. Die unbekannten Täter kniffen offensichtlich die Ventile an mehreren Reifen eines Opels und eines Peugeots ab, sodass die Luft daraus entweichen konnte. Als der 51-Jährige das Vereinsgelände genauer inspizierte, stellte er weitere Beschädigungen fest: Eine Tür, die zu einer Holzhütte führt, wurde augenscheinlich aufgebrochen. Im Inneren befand sich eine zersplitterte Lampe, sowie diverser Müll. Die Unbekannten hatten mehrere Dosen, Fastfood-Tüten und weiteren Unrat in der Hütte und auf dem Gelände hinterlassen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hütte liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, ca. 18.00 Uhr und Mittwochmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell