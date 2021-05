Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto und Bus kollidieren beim Abbiegen - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Eine 40-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr gestern (19.5.) gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße Quellental in Fahrtrichtung Brunnenstraße. In Höhe der dortigen Einmündung beabsichtigte sie, nach links auf die Brunnenstraße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 55-jähriger Vlothoer mit einem Bus aus Richtung Jahnstraße kommend auf der Brunnenstraße. Als die 40-Jährige zum Abbiegen auf die Brunnenstraße fuhr, versuchte der vorfahrtsberechtigte Busfahrer noch, sein Fahrzeug zu bremsen. Jedoch schaffte er es nicht mehr rechtzeitig den Bus zum Stehen zu bringen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ebenso ein 15-jähriger Löhner, der sich in dem Bus befand und durch das starke Bremsmanöver gegen den vor ihm befindlichen Sitz schleuderte. Beide Leichtverletzten wurden mittels zweier RTW zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.

