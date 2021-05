Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einkaufswagen beschädigt Pkw - Aufmerksame Zeugin

Herford (ots)

(jd) Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mindener Straße wurde gestern (18.5.) gegen 15.45 Uhr der VW eines Hiddenhausers beschädigt: Eine 49-jährige Herforderin sah, wie eine Kundin des Marktes verschiedene Waren von einem Einkaufswagen in einen Audi lud. Als der Einkaufswagen leer war, setze sich dieser aufgrund des Gefälles auf dem Parkplatz in Bewegung und rollte über die drei angrenzenden Parklücken. Dann stieß er in einen dort geparkten Volkswagen, wo er die Fahrerseite mittig eindrückte. Ohne ihren Pflichten als Verursacherin nachzukommen, stieg die Frau zu ihrem Begleiter in den Audi und beide fuhren davon. Da sich die aufmerksame Zeugin das Audi-Kennzeichen gemerkt hatte, konnte sie dieses an den 51-jähhrigen VW-Fahrer weitergeben, der dann die Polizei verständigte. Durch das genannte Kennzeichen nahmen die Beamten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift auf. Erste Überprüfungen ergaben, dass zum genannten Zeitpunkt der Audi von einem 21-jährigen Mann aus Löhne gefahren wurde. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang, der Schadenshöhe und auch der Beifahrerin dauern noch an.

