Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kompaktlader entwendet- Schaufel am Tatort zurückgelassen

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (20.5.) meldete sich ein Besitzer eines landwirtschaftlichen Anwesens bei der Polizei Herford und teilte den Diebstahl eines Kompaktladers aus seiner Scheune mit. Am Mittwochabend habe er sich zum letzten Mal gegen 22.00 Uhr in seinem Stall an der Dünner Straße aufgehalten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Lader, inklusive der Schaufel, noch direkt mittig im Stall. Als der Geschädigte dann am Donnerstagmorgen gegen 05.00 Uhr den Stall betrat, bemerkte er, dass sich der Kompaktlader nicht mehr im Stall befindet. Lediglich die Schaufel konnte er im rechten Bereich der Scheune auffinden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter im Tatzeitraum den Lader aus der Scheune holten, die Schaufel abmontieren und dann entwendeten. Bei der Maschine handelt es sich um einen mehrfarbigen Bobcat des Types S 100 im Wert von ca. 28.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, den in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich des Anwesens aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Kompaktladers geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

