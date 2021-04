Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - 2. Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung /Vermisste Frau tot aufgefunden

Rhede (ots)

Die seit Samstag vermisste 32-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen durch Polizeibeamte tot in einem Waldgebiet in Rhede aufgefunden. Die Beamten hatten dort nach heute eingegangenen Zeugenhinweisen gezielte Suchmaßnahmen durchgeführt. Die Zeugen hatten die Vermisste am Wochenende in dem Bereich gesehen.

Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Unfall vor.

Die bisherigen Pressemeldungen zu dem Fall wurden gelöscht. Mit der Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung besteht kein rechtlicher Grund mehr für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten und des Fotos der Verstorbenen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell