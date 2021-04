Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Vereinsheim scheitert

Vreden (ots)

Stand gehalten hat eine Stahltür einem Einbruchversuch in Vreden. Unbekannte setzten ihr Hebelwerkzeug mehrfach an dem Eingang zu einem Vereinsheim an der Straße Am Berkelsee an - vergeblich. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr. Menschen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

