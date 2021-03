Polizei Essen

POL-E: Essen: Brasilianischer Autofahrer mit polnischem Kennzeichen ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Eine Zivilstreife der Polizei Essen entdeckte am Samstagabend (27. März) gegen 23 Uhr auf der Gladbecker Straße einen Citroen Jumpy mit polnischem Kennzeichen, dessen Fahrer durch seine unsichere und langsame Fahrweise auffiel. Zwischenzeitlich betrug die Fahrtgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer. An der Kreuzung Gladbecker Straße / Berthold-Beitz-Boulevard stoppte er nicht an der Haltelinie, sondern ließ das Fahrzeug rollen. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr. Dazu musste er zwischen wartende Fahrzeuge durchfahren. Daraufhin stoppten die Beamten ihn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung des kontrollierenden Beamten, der trotz Schutzmaske deutlich den Geruch von Alkohol wahrnehmen konnte. Auf der Polizeiwache wurde ihm daher Blut abgenommen. Außerdem ist der Brasilianer (45) derzeit nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis. Zur Ausnüchterung blieb der Mann im Essener Gewahrsam. Das Verkehrskommissariat ermittelt. (ChWi)

